Томенко закликає Кабмін відкликати з ВР законопроект про обмеження пільг чорнобильцям

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО переконаний, що найкращим подарунком для чорнобильців є виконання діючих законів і відкликання з парламенту законопроекту, що стосується обмеження їхніх пільг.

Про це він заявив сьогодні, коментуючи заходи, які проводяться до 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи, повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА.

М.ТОМЕНКО зауважив, що в країні склалася ситуація, при якій навіть ті мінімальні пільги, які нині є в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, систематично не виконуються, натомість уряд хоче їх ще зменшити.

Він назвав цинічним, що Кабінет міністрів вніс законопроект про гарантії держави щодо виконання рішень суду, який фактично ліквідовує систему підтримки соціально вразливих категорій населення та в разі його ухвалення переводить її у площину ручного управління чиновниками уряду.

М.ТОМЕНКО нагадав, що відповідним законопроектом пропонується внести зміни до декількох законів стосовно обсягів і порядку надання соціальних гарантій і пільг низці соціальних груп, у тому числі ветеранам війни, учасникам бойових дій, прирівняним до них особам та учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Як заявив М.ТОМЕНКО, ще 5 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про рекомендації парламентських слухань «Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи», якою зобов’язала уряд відкликати згаданий законопроект. Однак досі він не відкликаний.

«До сьогоднішнього дня уряд не відкликав цей законопроект, а отже, під загрозою навіть ті невеликі пільги для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які є на сьогоднішній день», - наголосив М.ТОМЕНКО.