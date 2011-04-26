Заборгованість із зарплати в березні скоротилася на 6,4%

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати у березні 2011 року, порівняно з лютим, скоротилася на 6,4%, і на 1 квітня становила 1,324 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Водночас, згідно з повідомленням, з початку року заборгованість зросла на 8,7%.

Найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 квітня зафіксований у трьох областях України і Києві. Зокрема, у Донецькій області заборгованість з виплати зарплати на 1 квітня 2011 року становила 244,584 млн. грн. (у березні скоротилася на 15,8%, з початку року зросла на 4,8%), у Харківській – 158,573 млн. грн. (у березні зросла на 3,5%, з початку року – на 24%), у Луганській – 111,325 млн. грн. (у березні скоротилася на 9,5%, з початку року зросла на 1,1%), у Києві – 139,676 млн. грн. (у березні скоротилася на 7,5%, з початку року зросла на 22,1%).

У Держкомстаті зазначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксоване в 15 областях України, а також у Севастополі, Києві та АР Крим.

Скорочення заборгованості з початку року спостерігалося у 9 областях. Зокрема, найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 квітня зафіксовано в Рівненській області – 2,893 млн. грн. (у березні сума заборгованості знизилася на 63,2%, з початку року – на 65,2%), а також у Чернівецькій – 3,023 млн. грн. (у березні знизилася на 9,2%, з початку року – на 4,1%) і Івано-Франківській – 7,496 млн. грн. (у березні знизилася на 3,7%, з початку року – на 6,4%).

Довідка УНІАН. В Україні заборгованість з виплати заробітної плати у 2009 році збільшилася на 23,9%, і на 1 січня 2010 року становила 1 млрд. 473 млн. 329 тис. грн.

У 2010 році заборгованість із зарплати в Україні скоротилася на 17,3%, і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд. грн.