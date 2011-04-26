Мінсоцполітики встановить компенсації на харчування дітей, які постраждали від ЧАЕС

Кабінет міністрів надав Міністерству соціальної політики право встановлювати розмір компенсаційних виплат на харчування дітей, які постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Відповідну постанову №442 від 13 квітня розміщено на сайті уряду.

Документом вносяться зміни у постанову Кабміну №155 від 8 лютого 1997 р., згідно з якими замість фіксованих сум виплат дітям: у віці від 6 до 10 років - 40 гривень, від 11 до 14 років - 45 гривень, від 15 до 18 років - 50 гривень на місяць, вводиться практика встановлювати розміри виплат Міністерством соціальної політики у межах його бюджетних призначень, визначених законом про державний бюджет на відповідний рік. Розміри будуть встановлюватися на підставі списків дітей, батьки яких подали заяву на отримання компенсації.

Також Кабмін встановив, що компенсації виплачуються у разі, якщо у навчальному закладі не забезпечено безоплатне харчування дітей.

Ця щомісячна грошова компенсація поширюється на дітей, які навчаються у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних закладах освіти, коледжах і технікумах (училищах), розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, які проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення і які не харчуються в їдальнях зазначених навчальних закладів, а також за всі дні, коли перелічені особи не відвідували ці заклади, до досягнення ними повноліття.