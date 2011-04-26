Саркозі та Берлусконі заявили, що Шенгенську зону не скасують, але реформують

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ і прем`єр-міністр Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ заявили після переговорів у Римі, що не мають наміру припиняти дію Шенгенського договору, незважаючи на проблеми масової міграції великої кількості біженців з Північної Африки, але при цьому вони вперше заявили про необхідність реформувати договір.

Про це повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Reuters.

С.БЕРЛУСКОНІ повідомив, що підписав угоду з Францією про врегулювання проблеми імміграції.

Лідери Франції та Італії підкреслили, що ситуація, що склалася, не повинна вплинути на принципи роботи Шенгенського договору, але разом з тим визнали необхідність переглянути загальні нюанси реалізації договору.

Як передає AFP, італійський прем`єр заявив, що сторони надішлють листа Президенту Єврокомісії Жозе Мануелю БАРРОЗУ і Президенту Європейської Ради Херману Ван РОМПОЮ з відповідним проханням.

У листі пропонується вивчити можливість тимчасового відновлення прикордонного контролю на внутрішніх кордонах країн-учасниць Шенгенської угоди в разі виникнення «виняткових труднощів в управлінні зовнішніми кордонами».

Лідери двох країн чекають, що Європейська Рада вже в червні зможе прийняти відповідне рішення.

Сьогодні ж один з прес-секретарів Єврокомісії повідомив, що до 4 травня комісія планує підготувати пропозиції про перегляд Шенгенської угоди.

«Ми хочемо, щоб Шенген жив, але щоб він жив, його необхідно реформувати», – сказав Н.САРКОЗІ.

С.БЕРЛУСКОНІ на прес-конференції заявив про те, що ні Рим, ні Париж не хочуть анулювати Шенгенські угоди, але виступають за тимчасову зміну правил для посилювання контролю за потоком нелегальних іммігрантів.