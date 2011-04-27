Уряд має намір розробити програму соцзахисту малозабезпечених

Кабінет міністрів має намір розробити програму соціального захисту малозабезпечених громадян до 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, відкриваючи засідання уряду.

«Зараз уряд розробляє п`ятирічну програму підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених громадян України. Це буде перша за роки незалежності свого роду соціальна дорожня карта на середньострокову перспективу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що розробка цієї програми дасть можливість якісно планувати бюджетні видатки і «не здійснювати обіцянок, від яких народ вже втомився».

За словами голови уряду, така програма надасть громадянам реальні орієнтири державної підтримки.

М.АЗАРОВ доручив Міністерству фінансів і Міністерству соціальної політики погодити таку програму й урахувати у бюджетних процесах на 2012-2015 роки.