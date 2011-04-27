До 2015 року уряд обіцяє квартири всім черговикам – інвалідам ВВВ і воїнам-інтернаціоналістам

До 2015 року уряд планує виділити квартири всім інвалідам Великої Вітчизняної війни і воїнам-інтернаціоналістам, які стоять на черзі для отримання житла.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

«2014 рік буде останнім, коли ми закриємо цю проблему», - сказав він.

Він повідомив, що на сьогоднішній день у черзі на отримання житла стоять 2 тис. 643 інваліди війни, з них інвалідів ВВВ 1 тис. 493, воїнів-інтернаціоналістів - 1 тис. 140 осіб.

Для надання житла інвалідам ВВВ у 2011 році буде виділено 40 млн. грн., для воїнів-інтернаціоналістів - 20 млн. грн. для отримання 160 і 80 квартир відповідно.

С.ТІГІПКО повідомив, що ліквідацію черги уряд планує проводити поетапно, збільшуючи розміри виділення коштів на неї з урахуванням інфляції: в 2012 році на 131 млн. грн. більше, ніж у 2011 році, в 2013 – на 193 млн. грн., у 2014 – на 152 млн. грн. більше, ніж у 2011 році.

«Передбачається з 2011 по 2015 роки повністю закрити проблему, щоб у нас не залишилося жодного інваліда ВВВ або воїна-інтернаціоналіста, який би залишався в черзі на житло», - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства України придбало для ветеранів Великої Вітчизняної війни II групи 491 квартиру за більш ніж 140 млн. грн.