Активи НПФ в 2010 році зросли на 33,4%

Активинедержавнихпенсійнихфондів(НПФ)вУкраїнів 2010 роціпроти 2009року зрослина33,4%- до1млрд.144,3млн.грн.

ЯкпередаєкореспондентУНІАН,процеповідомивголоваДержавноїкомісіїз регулюванняринківфінансовихпослугВасильВОЛГАсьогодні напрес-конференції.

Зайого інформацією,чиста вартістьактивівНПФза 2010рік збільшилася з854,7млн.грн.до1млрд.140,6млн.грн.,або на33,5%.Надходженняпенсійнихвнесківзаминулийрікзрослина22,6%йна 31 грудня 2010року становили925,4млн.грн.

СередняприбутковістьактивівНПФвідінвестування взвітномуперіодібуланарівні17,2%.Прицьому50НПФ,наякі припадає78,1%учасників системинедержавногопенсійногозабезпечення,й97% загальнихактивівНПФзабезпечилиприбутковістьвищу за рівеньінфляції.

ДовідкаУНІАН.ЗаданимиДержфінпослуг,на 31 грудня 2010року до Державногореєстру фінансовихустановбуло внесено101недержавнийпенсійнийфонд.

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