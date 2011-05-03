У Росії зберігатиметься міжнаціональна напруженість - експерт

Москва. У Росії зберігатиметься міжнаціональна напруженість, сказав заступник директора російського Інституту етнології та антропології ім. М.Міклухо-Маклая Володимир ЗОРІН, виступаючи на засіданні Ради з державної культурної політики при голові Ради федерації РФ на тему «Про підвищення ролі національно-культурних автономій у збереженні та розвитку духовної культури народів Росії».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, В.ЗОРІН зазначив: «Моніторинг етнополітичної обстановки, що проводиться нашим інститутом, говорить про те, що в суспільстві існує латентна міжнаціональна напруженість».

При цьому, за його словами, така напруженість спостерігається останні півтора-два роки.

«За нашими оцінками, ця тенденція зберігатиметься найближчим часом», - сказав В.ЗОРІН.

Він вважає, що це пов`язано зі світовою кризою, екстремізмом, а також посиленням міграційного тиску на Росію.

Як сказав В.ЗОРІН, Росія посідає друге місце в світі після США за кількістю мігрантів, що підтвердив останній перепис населення.

«Мігрантофобія стала троянським конем зростання націоналізму, шовінізму. Ми до цього, звичайно, не були готові», - сказав він.