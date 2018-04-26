Гастарбайтери - «рятівне коло» для української економіки

На сьогоднішній день, за неофіційними даними, за кордоном працюють від 3 до 4,5 мільйона українців. Як правило, в публічній риториці чиновників ці люди рідко згадуються, а якщо і заходить мова, то тільки в плані необхідності повернути їх на Батьківщину. При цьому ніхто навіть не пробував проаналізувати, чим це обернеться для України.

Неоціненні заслуги

У першу чергу варто сказати про сферу зайнятості. Офіційна статистика з безробіття в Україні більш-менш втішна. За даними МОП, її рівень становить близько 8,8% за підсумками 2010 року. І це при тому, що в країнах ЄС даний показник близький до 10%. Саме завдяки тому, що більша частина співвітчизників працюють за кордоном, наша країна має можливість утримувати рівень безробіття нижчий, ніж у Західній Європі. Вернись вони всі додому, і показник склав би не менше 20%. Так що, це ще велике питання, чи варто кликати заробітчан назад.

Але головна заслуга наших гастарбайтерів - приплив валюти до України.

У 2010 році, згідно з офіційними даними, в Україну надійшло 1,5 млрд. дол. у вигляді грошових переказів від тих, хто працює за кордоном. Однак, якщо врахувати частину неофіційних потоків, які здійснюються через платіжні системи або за допомогою ввезення готівкової валюти на територію України, то загальна сума значно більша - на рівні 6 млрд. дол. Цифра порівнянна з обсягом прямих інвестицій, які отримала наша країна в 2010 році. Якщо ж згадати про залучення боргових зобов`язань нерезидентів, то в п.р. заробітчани перерахували більше, ніж Україна отримувала кредитних коштів від МВФ і продажу єврооблігацій. Тепер зрозуміло, хто дійсно є джерелом валютних надходжень.

У 2009 році, коли криза була в розпалі, гастарбайтери переказали в Україну більше 5,3 млрд. дол. (у 2008 році - 6,1 млрд. дол.). Згідно з даними Світового банку, наша країна за обсягом приватних переказів громадян, що працюють за кордоном, займає 21 місце у світі. Українські «доходи» в цій сфері приблизно рівні показникам Сербії та Румунії.

Загалом, за період 2002-2009 рр.. українські гастарбайтери перевели в Україну майже 7 млрд. дол. І це тільки офіційні дані, неофіційні вдвічі більші.

Україна явно недооцінює свій експортний потенціал - робочу силу. Велика частина співвітчизників працюють за кордоном нелегально, це позначається на їхніх доходах. Якщо б вони відчували підтримку з боку української влади, яка полягає у визнанні на світовому ринку праці, то ефект для нашої економіки від гастарбайтерських грошових потоків був би набагато значнішим. Це - стимулятор ринку споживання і стабільне зростання депозитних вкладів населення, і на відміну від зарубіжних прямих, або портфельних інвестицій гроші заробітчан не потрібно повертати.

А, може, плюнути на кредити МВФ, на проблемки з металом і мінеральними добривами та почати агітувати народ активніше їхати трудитися за кордон? Тільки щоб не забували перераховувати зароблені гроші в Україну...

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру (для УНІАН)