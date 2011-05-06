Підприємці найбільшого ринку Львова сьогодні розпочнуть безстрокову акцію протесту

У Львові підприємці найбільшого продовольчого ринку міста «Привокзальний» сьогодні розпочнуть безстрокову акцію протесту проти незаконних дій адміністрації ринку.

Як повідомили УНІАН організатори, головною вимогою підприємців є скасування незаконно оформленого права власності на торгові павільйони для адміністрації ринку (ТзОВ “Привокзальний ринок”).

«Адміністрація ринку рейдерським способом, незаконною приватизацією захоплює нежитлові приміщення, збудовані підприємцями за їхні власні кошти», - наголошується у повідомленні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, міська рада – на боці підприємців «Привокзального ринку».

Як зазначили у Департаменті економічної політики, «якщо люди мають документи, які підтверджують право власності на павільйони і вкладені кошти у їх будівництво, то місто готове підтримати підприємців».

За словами голови страйкового комітету підприємців Надії САЛО, підприємці ринку будували павільйони за власні кошти.

«Ми збудували 500 павільйонів за власні кошти. На 150 з них маємо документи на право власності. А право власності на решту павільйонів нам не видали. Натомість, як з’ясувалося, ці павільйони приватизувала дирекція ринку - ТзОВ «Привокзальний ринок». Наша акція протесту спрямована на те, щоб повернути у свою власність ці павільйони», - зазначила Н.САЛО.

Як повідомили УНІАН у страйковому комітеті, павільйони будували у 2001 році. Була тристороння угода, відповідно до якої замовником виступала дирекція ринку, виконавцем – будівельна компанія «Волекс», а підприємці фінансували роботи. Підприємці платили за будівництво павільйонів і за благоустрій на ринку. У 2005 році було приватизовано 150 павільйонів. Люди мають свідоцтво на право власності, техпаспорти БТІ. Однак документів на право власності решти павільйонів їм не видали. Минулого року адміністрація ринку зазначила, що жодних документів немає. У районному відділі приватизації повідомили, що підприємці подали не повний перелік документів на приватизацію, але не повідомили, чого саме бракує. Як згодом з’ясувалося, ці павільйони приватизувала адміністрація ринку – ТзОВ «Привокзальний ринок».