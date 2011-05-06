До 2015 року уряд забезпечить житлом всіх інвалідів війни – Тігіпко

До 2015 року уряд забезпечить житлом всіх інвалідів війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Сильна Україна», про це віце-прем’єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО заявив напередодні святкування 66-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні.

«У найближчі три-чотири роки це питання буде остаточно вирішено», – пообіцяв С.ТІГІПКО.

За його словами, цього року на виплату допомоги ветеранам та інвалідам Великої Вітчизняної війни, воїнам-інтернаціоналістам та жертвам нацистських переслідувань держава виділила 550 млн. грн. Всього допомогу отримали 2,1 млн. українців.

«Уперше держава виплатила цю допомогу завчасно, щоб люди мали змогу гідно зустріти свято Перемоги», – зазначив С.ТІГІПКО.

За його словами, в наступні роки розмір допомоги ветеранам постійно збільшуватиметься.

Він додав, що Міністерство соціальної політики розробляє програму покращення соціального захисту ветеранів та інвалідів війни до 2015 року, якою буде передбачено підвищення пенсій, соціальних виплат та покращення рівня забезпечення житлом.

«Уперше за роки незалежності ми розробляємо дорожню карту реформ у соціальній сфері. План заходів з покращення соціального захисту українців зокрема передбачає значне підвищення допомоги до Дня Перемоги вже з наступного року. Якщо зараз вона становить, наприклад, для інвалідів першої групи 1 тис. грн., то у 2015 році розмір разової допомоги буде 3,8 тис. грн.», – зазначив С.ТІГІПКО.

Крім того, віце-прем’єр-міністр наголосив, що з 2012 року планується щорічне підвищення пенсій для інвалідів війни на 25%. «Ми розраховуємо, що у 2015 році ці пенсії становитимуть більше 5 тис. грн.», – підкреслив урядовець.