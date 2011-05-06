Держказначейство забезпечило виплату щорічної разової допомоги ветеранам

Державне казначейство України забезпечило в квітні цього року відкриття асигнувань і виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань у розмірі 536,4 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні Держказначейства, розміщеному на офіційному сайті відомства.

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО зазначив, що в 2011 році ветерани Великої Вітчизняної війни – інваліди І групи одержать по 1 тис. грн. щорічної разової допомоги ІІ групи – по 900 грн. ІІІ – 800 грн. За його словами, цього року збільшаться разові виплати воїнам-інтернаціоналістам. Зокрема, воїни-інтернаціоналісти – інваліди І групи одержать по 730 грн. ІІ групи – 580 грн. ІІІ групи – 510 грн.