МЗС: Окремі країни ЄС штучно обмежують отримання віз українцями

Міністерство закордонних справ України констатує, що окремі установи держав-членів Європейського Союзу створюють штучні обмеження доступу громадян України до консульських установ та перевищення строків призначення співбесід для подачі візових документів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, про це українська сторона заявила під час шостого засідання Спільного візового комітету з реалізації Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз (СВК) та шостого засідання Спільного реадмісійного комітету Україна-ЄС з реалізації Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб (СРК), які відбулися у Брюсселі 5 травня.

Українська сторона наголосила на неприпустимості порушення положень Угоди про спрощення оформлення віз. За результатами зустрічі домовлено про вжиття стороною Євросоюзу подальших заходів, спрямованих на удосконалення практичної реалізації зазначеної угоди.

За наполяганням української сторони делегація ЄС погодилася прискорити роботу щодо складення і погодження уніфікованого переліку документів, що мають подаватися громадянами України до консульських установ держав-членів ЄС на території України для оформлення віз.

Також було порушено питання надання громадянам України вичерпної інформації про причини відмови в оформлені візи, а також детального роз’яснення порядку оскарження таких рішень.

Водночас сторони констатували певний прогрес в імплементації Угоди про спрощення оформлення віз, про що безпосередньо свідчать статистичні дані щодо оформлення шенгенських віз громадянам України.

Так, за даними Єврокомісії, кількість візових відмов зменшилась з 5% у 2009 році до 4% у 2010 року. При цьому помітним є суттєве зменшення кількості візових відмов окремими державами-членами ЄС у 2010 році у порівнянні з 2009 роком: Іспанією – з 14,7% до 2%, ФРН – з 10% до 6%, Грецією – з 10% до 3%.

Крім того, загальна кількість виданих віз збільшилась на 70 тисяч у 2010 році, а частка багаторазових віз перевищила показники минулих років і досягла 27,26%.

Водночас спостерігається низка порушень положень угоди окремими дипломатичними та консульськими установами держав-членів Євросоюзу.

За оцінкою української сторони, залишаються надмірними вимоги щодо великої кількості допоміжних документів, які мають подавати громадяни України для оформлення шенгенських віз; спостерігаються випадки невмотивованого ухилення від видачі багаторазових віз терміном дії від одного до п’яти років громадянам з позитивною візовою історією, що призводить до латентного подорожчання вартості візи.