Надходження до Пенсійного фонду не могли збільшитися на 18% - НФПУ

Голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКІБЧУК вважає, що надходження до Пенсійного фонду залишилися, в кращому разі, на рівні минулого року, а не збільшилися на 18%, як про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного форуму профспілок України.

«Надаючи інформацію Президенту про підвищення надходжень до Пенсійного фонду, автори забули уточнити, що раніше кошти з підприємств надходили до чотирьох фондів. До Пенсійного та до трьох фондів соцстрахування: з тимчасової втрати працездатності, від нещасних випадків на виробництві та на випадок безробіття. Після впровадження так званого «єдиного соціального податку» гроші надходять спочатку до Пенсійного фонду, а вже потім розподіляються між іншими фондами. Тому чисто математично надходження до ПФ збільшилися, але до зростання економіки це не має жодного відношення», - зазначив голова НФПУ Мирослав ЯКІБЧУК.

Він підкреслив, що питома вага приєднаних до Пенсійного фонду трьох соціальних фондів становить 9,76%. Відтак, Пенсійний фонд автоматично збільшився на майже 10%.

Крім того, нагадують у НФПУ, не можна не брати до уваги інфляцію, яка протягом квітня становила 4,4%.

«Отже, з 18% відсотків так званого «зростання» майже 10% забезпечені надходженнями з трьох фондів соцстрахування, 4,4% - «з’їла» інфляція. Треба врахувати і незрозумілу ситуацію з підприємцями-спрощенцями, яких стало менше, але податків до Пенсійного фонду платять більше, без жодного відношення до зростання економіки. Якщо скласти всі ці цифри, то виходить, що йдеться про банальну маніпуляцію. Адже надходження до Пенсійного фонду, якщо й збільшилися, то максимум на 3, а не на 18%, а якщо з’ясувати ситуацію з підприємцями-спрощенцями, можливо, ці надходження і зменшилися», - підкреслив голова НФПУ.

М.ЯКІБЧУК також закликав владу оприлюднити детальніші звіти щодо надходжень до Пенсійного фонду за минулі роки та за чотири місяці нинішнього року.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня Президент В.ЯНУКОВИЧ заявив, що у квітні 2011 року до Пенсійного фонду надійшло 11,5 млрд. грн., або на 18% більше, ніж за період з початку року, і це пов’язано зі «зростанням заробітної плати» та «зростанням економіки».