Обіцянки до 9 травня - за чий рахунок?..

Цинік - ідеаліст, з якого зняли рожеві окуляри, зламали надвоє і втоптали в землю, тим самим миттєво поліпшивши його зір (Рік Баян)

До чого ж довели наші керівники народ, що будь-які їхні благі наміри (як і дії) сприймаються більшістю співвітчизників з особливим почуттям цинізму. Щоправда, як казала Ліліан Хеллман, цинізм - це неприємний спосіб говорити правду. Так і цього разу - неможливо без уколів у бік влади сприймати обіцянки президента Віктора Януковича підвищити пенсії ветеранам на 20-25%, щомісячну допомогу - відповідно збільшенню прожиткового мінімуму, одноразову допомогу до Дня Перемоги - на 40%, починаючи з наступного року, а також намір продовжити щорічне підвищення пенсій ветеранам до 2015 року. Президент також пообіцяв збільшувати допомогу сім`ям загиблих і і «дітям війни». За його словами, цього року «діти війни» додатково до пенсії отримають 10% прожиткового мінімуму. Але і це ще не все. В.Янукович пообіцяв збільшити фінансування на харчування, медикаменти для ветеранів, а також вирішити інші соціальні проблеми, зокрема, надання ветеранам знижки в аптеках до 30%. Не забув президент і про житло - держава надасть квартири всім ветеранам, які їх потребують.

Все заявлене президентом з особливим пафосом підтвердив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко: «Вперше за роки незалежності ми розробляємо дорожню карту реформ у соціальній сфері».

Безперечно, все вищесказане зробити необхідно, причому ще вчора, і ветерани заслуговують збільшення допомоги на значно більше відсотків. Але залишається питання - де влада візьме гроші на реалізацію обіцяного? Лише б не там, де зазвичай - уріжемо одному, додамо іншому...

Хочеться нагадати, що С.Тігіпко на початку цього року заявляв про те, що в 2011 році на виплату соціалки українцям не вистачає 160 млрд. грн. Правда, тоді цей дефіцит він списав на дії минулого уряду, мовляв, приймали рішення, необґрунтовані реальними доходами бюджету. Це, на його думку, спровокувало масові позови українців до судів. За підсумками 2009 року було зафіксовано понад 1 млн. звернень - 800 тис. позовів, які стосуються Пенсійного фонду, і більше 200 тис. щодо підрозділів соціального захисту Мінсоцполітики.

«Висновок» від Тігіпка: «Я не впевнений, що ми зможемо все це виплатити, ми повинні чітко побачити і абсолютно чітко сказати людям: якщо ми маємо можливість, будемо умовно платити не 30%, а 20%, але вести розмову будемо з людьми чесно».

Така заява є публічним визнанням влади своєї неспроможності знайти 12-13 млрд. грн. на рік на виплати тільки "дітям війни" (а це менше 250 грн. в місяць на людину!) і нісенітниці з прискореним прийняттям держбюджету, дохідна частина якого становить 281,5 млрд. грн. Вона свідчить, що влада не в змозі впоратися з соціальним навантаженням. З цим якось не в`яжуться пенсії та ставки чиновників, депутатів, їхніх помічників та інших державних діячів, суми на утримання яких ростуть як гриби після дощу.

Між тим, влада придумала, як виправдати невиконання зобов`язань - розробила відповідне законодавство. Кабмін подав до парламенту законопроект, що передбачає нову процедуру виконання рішень судів, відповідальність за виконання яких несе держава. Документом фактично ліквідовується система підтримки соціально незахищених категорій населення і надається уряду право самостійно визначати розміри і механізми виділення соцдопомоги. Його прийняття фактично скорочує пільги ветеранам війни і бойових дій в Афганістані, а також чорнобильцям. Але досі ні президент, ні Кабмін не зробили жодного кроку, аби відкликати цей законопроект, незважаючи на жорстку критику з боку опозиції і громадських організацій.

Ось такими методами наші верхи шукають вихід із критичної ситуації, розв`язкою якої може стати дефолт. І передумови до цього є. На кінець 2010 року, за даними НБУ, обсяг валового зовнішнього боргу України досяг 117,3 млрд. дол. (85,7% ВВП), збільшившись на 13,9 млрд. дол. (на 13,5%).

За 2010 рік зовнішній борг, який треба сплатити протягом наступних чотирьох кварталів, зріс на 8,5 млрд. дол. Головними інструментами накопичення боргу продовжують бути торговельні кредити та прострочена заборгованість. А держборг України оновив історичний максимум - 56,4 млрд. дол. За словами президента, тільки цього року нам доведеться сплатити за зовнішніми позиками 80 млрд. грн. (бюджет України - 267 млрд. грн.). А наступного, за словами М.Азарова, - 53 млрд. грн. До цього варто додати нечітку картину з кредитом МВФ, особливо з урахуванням того, що держбюджет за 1 квартал ц.р., за даними Мінфіну, зведений з дефіцитом 799,9 млн. грн.

Ні, я тільки за підвищення виплат ветеранам війни, так само як і всім іншим категоріям громадян, яких обездолила «різнокольорова» влада. Але чомусь мало віриться в світле майбутнє, яким нас раз у раз «годують». Думаю, владі час зайнятися не обіцянками, а реальними діями. Хоча б у питанні виплати лікарняних. На початок квітня заборгованість Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності перевищувала 430 млн. грн. І все це відбувається на фоні зростання цін на продукти харчування, підвищення комунальних тарифів, подорожчання газу та електроенергії, транспортних перевезень, заморожування зарплат і відпусток "за свій рахунок". Іншими словами, не життя, а війна за виживання...

Нана Чорна (УНІАН)