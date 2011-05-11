Перший день дії закону про доступ до публічної інформації - до Президента 18 запитів

За перший день дії Закону України «Про доступ до публічної інформації» на адресу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА надійшло 18 запитів.

Про це УНІАН повідомив керівник Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації Денис ІВАНЕСКО.

За його словами, третина цих запитів надійшла від засобів масової інформації. 13 запитів управління отримало електронною поштою, два у письмовій формі та 3 усно. Зокрема, ці три запити були зареєстровані після телефонного спілкування з громадянами. Д.ІВАНЕСКО розповів, що сьогодні управління отримало більш як 40 телефонних дзвінків, більшість громадян, що телефонували, прагнули отримати консультації з того чи іншого питання.

Керівник управління розповів, що на 11 запитів вже надані відповіді, 7 ще - опрацьовуються.

«Президент України покладає великі сподівання на реалізацію цього закону. Він сподівається, що закон стане одним із інструментів боротьби з корупцією. Адже чим більш відкритою буде робота влади, тим менше залишається поле для маніпуляцій у чиновників», - зауважив Д.ІВАНЕСКО.

Як відомо, Закон України «Про доступ до публічної інформації» набув чинності 9 травня 2011 року.