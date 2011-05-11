Азаров доручив Мінрегіонбуду скласти план-графік забезпечення інвалідів війни житлом

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству регіонального розвитку та будівництва скласти план-графік забезпечення інвалідів Великої Вітчизняної війни житлом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

За словами прем’єр-міністра, такий графік необхідно скласти у співпраці з місцевими держадміністраціями «буквально для кожного інваліда».

«Окремої уваги потребують госпіталі та інтернати для ветеранів. Треба створити програму їхньої реконструкції та модернізації. Медичні технології пішли далеко вперед, але ці заклади вони практично оминули. Деякі з них, крім ліжок і кардіографа, практично нічого не мають. А ветерани ж не молодшають. І здоров’я їм, на жаль, не додається. Їм потрібне серйозне кваліфіковане лікування», - сказав голова уряду.

У зв’язку з цим М.АЗАРОВ доручив Міністерству охорони здоров’я разом із Міністерством соціальної політики і Мінрегіонбудом скласти програму оновлення спеціального медичного обладнання.