Через тиждень на сайті ВР з’явиться розділ «Доступ до публічної інформації»

Найближчим часом на сайті Верховної Ради з’явиться розділ «Доступ до публічної інформації».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив керівник Управління комп’ютеризованих систем апарату Верховної Ради Олексій СИДОРЕНКО.

«Буквально за тиждень на офіційному сайті Верховної Ради з’явиться розділ «Доступ до публічної інформації» або «Запити на інформацію», - сказав він.

О.СИДОРЕНКО зауважив, що користувач сайту виходитиме на електронну форму, де йому необхідно буде заповнити усі обов’язкові поля, сформулювати тему запиту. Запит одразу ж реєструватиметься у відповідних структурних підрозділах апарату Верховної Ради та у встановлені законом терміни виконуватиметься.

Крім того, додав О.СИДОРЕНКО, підготовлені та реалізовані рішення щодо створення і впровадження у промислову експлуатацію єдиної бази запитів, а також автоматизованої системи, яка буде аналогом та автономною гілкою діючої системи електронного документообігу апарату Верховної Ради.

О.СИДОРЕНКО висловив переконання у тому, що своєчасність реагування на запити відповідно до закону про доступ до публічної інформації буде забезпечено.