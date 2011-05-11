Україна приєднається до міжнародної системи обліку заповітів

Україна приєднається до єдиної систему обліку заповітів та спадкових договорів, що діє в державах – учасницях Конвенції про запровадження системи реєстрації заповітів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, відповідну постанову було ухвалено сьогодні, 11 травня, на засіданні Кабінету міністрів.

Постанова була розроблена у зв‘язку з ратифікацією Україною вказаної Конвенції та передбачає запровадження в країні державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі.

Як повідомив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, Спадковий реєстр являтиме собою електронну базу даних, яка міститиме відомості про заповіти, спадкові договори, а також спадкові справи та видані свідоцтва про право на спадщину.

Передбачена система реєстрації дозволятиме зменшити ризик, що заповіт залишиться невідомим або буде знайдений із запізненням, а також з метою виявлення заповіту після смерті заповідача. Крім того, зазначена система реєстрації заповітів сприятиме швидшому пошуку заповітів, посвідчених в інших країнах - учасницях Конвенції про запровадження системи реєстрації заповітів.

Держателем Спадкового реєстру визначено Міністерство юстиції.

Постановою Кабміну визначено процедуру державної реєстрації у Спадковому реєстрі заповітів і спадкових договорів, посвідчених в Україні, як до, так і після запровадження указаного реєстру.

У Реєстрі також міститимуться дані про заповіти і спадкові договори, посвідчені і зареєстровані в іноземних державах - учасницях Конвенції про запровадження системи реєстрації заповітів.

У зв‘язку із запровадженням державної реєстрації заповітів і спадкових договорів Кабінет міністрів доручив Міністерству юстиції організувати реєстрацію в іноземних державах - учасницях Конвенції заповітів, що зареєстровані в Україні.

Крім того, Мін‘юст має забезпечити відповідно до Конвенції надання необхідної інформації на запити іноземних держав.

Міністр юстиції нагадав, що Конвенцію про запровадження системи реєстрації заповітів було ратифіковано Україною 10 липня 2010 року. Міжнародна угода передбачає створення державами – учасницями системи реєстрації заповітів для сприяння після смерті заповідача виявленню існування заповіту.

На сьогодні Конвенція підписана державами-членами Ради Європи: Бельгією, Естонією, Іспанією, Італією, Кіпром, Литвою, Люксембургом, Нідерландами, Португалією, Туреччиною, Францією.