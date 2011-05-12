Профспілки відмінили акцію протесту 18 травня

Профспілкові активісти у різних регіонах України відміняють акцію протесту у зв`язку з ухваленням урядом постанови, якою поетапно підвищуються посадові оклади працівників бюджетної сфери.

Про це йдеться у повідомленні Федерації профспілок України (ФПУ), переданому УНІАН.

Зокрема, у ФПУ зазначають, що 10 травня на зустрічі урядовців з керівниками профспілок бюджетної сфери була досягнута домовленість про те, що Кабінет міністрів прискорить виконання зобов`язань, узятих за Генеральною угодою, про додаткове підвищення цього року заробітної плати працівникам бюджетної сфери, про поетапне підвищення ставки першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки (ЄТС) до законодавчо визначеного розміру мінімальної зарплати, про відновлення міжпосадових і міжкваліфікаційних співвідношень.

На виконання цих домовленостей 11 травня уряд ухвалив відповідну постанову, в якій визначено, що поетапно: 1 липня, 1 жовтня, 1 грудня 2011 року у штатному розкладі посадові оклади (тарифні ставки) працівників будуть встановлені у таких розмірах: 1 тарифного розряду – 960 грн. (з 1 липня), 985 грн. (з 1 жовтня) і 1004 грн. (з 1 грудня); 2 тарифного розряду – 965 грн., 990 грн. і 1009 грн.; 3 тарифного розряду – 975 грн., 1000 грн. і 1019 грн.; 4 тарифного розряду – 985 грн., 1010 грн. і 1029 грн.; 5 тарифного розряду – 995 грн., 1020 грн. і 1039 грн.; 6 тарифного розряду – 1005 грн., 1030 грн. і 1049 грн. і т.д.

Міністерства й інші центральні органи виконавчої влади згідно з постановою КМУ повинні до 1 липня 2011 року привести свої нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників установ і організацій у відповідність з цією постановою.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня КМУ ухвалив рішення про підвищення посадового окладу працівникам першого тарифного розряду. Віце-прем`єр-міністр-міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО пояснив, що підвищення посадових окладів відбудеться у декілька етапів. Зокрема, з 1 липня оклад буде підвищено на 10 грн., з 1 вересня – на 16 грн., з 1 жовтня – на 19 грн., з 1 грудня – на 50 грн. «Практично цим рішенням ми піднімаємо заробітну плату для всіх працівників бюджетної сфери», - сказав С.ТІГІПКО.

В цілому, за словами віце-прем`єра, це рішення дасть можливість підвищити зарплату бюджетникам, у середньому, на 12,6%.

Крім того, за словами С.ТІГІПКА, цим рішенням зменшується різниця між окладом працівників першого тарифного розряду і мінімальною заробітної платою в Україні.

Нагадаємо також, раніше українські профспілки усіх регіонів вимагали від уряду збільшити зарплату «бюджетникам», передбачити кошти для збільшення соціальних стандартів у проекті держбюджету на 2012 рік, а також врегулювати питання з невеликою різницею в тарифних розрядах працівників бюджетної сфери.