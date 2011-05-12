Відповідальність посадовців посилено - закон

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону в цілому проголосували 247 народних депутатів з 386 зареєстрованих в сесійній залі.

Законодавчим актом доповнено статтю 41 Кодексу законів про працю України новою підставою для розірвання трудового договору з посадовою особою у разі повторного порушення вимог законодавства у сфері ліцензування, державної регуляторної політики та з питань видачі документів дозвільного характеру.

Законом також внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передбачають посилення відповідальності за порушення законодавства, яким регулюється порядок видачі документів дозвільного характеру, ліцензій, а також порушення законодавства у сфері державної регуляторної політики та про державну реєстрацію нормативно-правових актів.