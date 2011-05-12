Єфремов розповів, чому фракція ПР не підтримує закон про персональне голосування

Ухвалення закону про персональне голосування зупинило б роботу Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, відповідаючи на запитання журналістів, чому фракція не підтримала включення до порядку дня сесії законопроектів про внесення змін до регламенту парламенту з приводу персонального голосування народних депутатів на пленарних засіданнях.

За його словами, «прийняти закон про персональне голосування за тих умов, які сьогодні є, це означає зупинити роботу Верховної Ради».

«У нас така мета не стоїть. Ми поетапно йдемо до розв’язання цієї проблеми, ми збільшуємо з кожним разом присутність народних депутатів нашої фракції в парламенті, і я думаю, зрештою, в результаті підвищення політичної культури ми вийдемо на дане голосування», - підкреслив О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, якби в законопроектах були запропоновані інструменти, як проводити голосування, то, «можливо, ми б подумали».

Він навів приклад, що в Європарламенті голосування проходить з 12-ї до 13-ї години.

За словами О.ЄФРЕМОВА, у фракції ПР вважають, що «зупиняти роботу або розвалювати роботу ВР – те, до чого прагне опозиція, - ми підтримувати не можемо».

За його словами, «коли тільки ми і політично, і, зокрема, організаційно, будемо готові до проведення цієї роботи, буде ухвалене відповідне рішення».

Як повідомляв УНІАН, 18 березня голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зареєстрував проект закону про внесення змін до Регламенту ВР, яким передбачається голосування персонально, за допомогою сенсорної кнопки.

Пізніше віце-спікер парламенту Микола ТОМЕНКО заявив, що фракція «БЮТ-Батьківщина» наполягає на ухваленні цього закону.