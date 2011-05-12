З початку року кількість платників соцвнеску скоротилася на 0,5 млн. осіб

З початку поточного року кількість платників внесків до Пенсійного фонду та інших соціальних внесків скоротилася на 0,5 млн. осіб – до 13,9 млн.

Кількість пенсіонерів майже не змінилася і становить 13,75 млн. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО сьогодні на прес-конференції.

За його словами, кількість пенсіонерів за зазначений період майже не змінилася і становить 13,75 млн. осіб.

«Було 14,4 млн. (осіб – УНІАН), які постійно платили внески до Пенсійного фонду. За останній місяць, ми подивилися, ця цифра становила 13,9 млн. осіб. А кількість пенсіонерів – 13,75 млн. осіб – так і залишилося, і навіть трохи зросла», – сказав С.ТІГІПКО, не пояснивши при цьому причин погіршення ситуації в пенсійній сфері.

За словами віце-прем`єра, ця проблема говорить про ще більшу необхідність проведення пенсійної реформи.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2011 року віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО повідомив, що кількість працюючих людей у країні постійно знижується: «На сьогодні ми маємо 14 млн. 400 тис. працюючих». Водночас кількість пенсіонерів в Україні залишається відносно стабільною – 13,7 млн. осіб.