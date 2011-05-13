Кабмін створив робочу групу з покращення умов праці

Кабінет міністрів України створив робочу групу з питань удосконалення законодавства щодо створення економічних стимулів для покращення умов праці.

Це передбачено урядовим розпорядженням від 11 травня ц.р. №385-р, текст якого розміщено на офіційному сайті Кабміну.

До складу комісії увійшли: голова робочої групи – віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, заступник голови робочої групи – перший заступник голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні Олексій МІРОШНИЧЕНКО, перший заступник міністра охорони здоров`я Олександр АНІЩЕНКО, директор виконавчої дирекції Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (за згодою) Юрій МЕЛЬНИКОВ, заступник голови Федерації профспілок (за згодою) Сергій УКРАЇНЕЦЬ, голова Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки Олександр ХОХОТВА, голова Держінспекції з питань праці Андрій ЧЕРКАСОВ.

Згідно з розпорядженням, голова робочої групи має право вносити зміни до її складу.