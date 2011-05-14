Брюссель. Єврокомісія вимагатиме від Данії додаткових роз`яснень щодо планів ввести митний контроль на кордонах з країнами-членами Шенгенської зони.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться мова в заяві комісара ЄС з питань внутрішніх справ Сесілії МАЛЬМСТРЕМ, переданій УНІАН.

За словами комісара, Комісія зокрема, попросить надати інформацію щодо юридичних підстав для передбачуваного відновлення митного контролю, джерелах інформації, на базі якої цей контроль здійснюватиметься, а також про те, чи будуть оголошені заходи частиною ширшої програми боротьби із злочинністю на всій території Данії.

С.МАЛЬМСТРЕМ висловила занепокоєння планами Данії посилити прикордонний контроль на внутрішніх кордонах шляхом введення постійного і видимого митного контролю на всіх датських кордонах.

«Попередня оцінка Комісією викликає реальне занепокоєння, оскільки в разі реалізації, як це передбачається, запропоновані заходи можуть порушити зобов`язання Данії в рамках європейського і міжнародного законодавства», - зазначила С. МАЛЬМСТРЕМ.

Вона закликала уряд Данії утриматися від односторонніх кроків і забезпечити відповідність усім заходам, що вживалися, законодавству ЄС.

«Комісія готова продовжувати діалог з Данією. Але, в разі потреби, вона використає засоби, що є в її розпорядженні, аби гарантувати виконання законів ЄС», - підкреслила комісар ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ надіслав листа прем`єр-міністру Данії Ларсу Локке РАСМУССЕНУ, в якому висловив занепокоєння планами Данії ввести митний контроль на межах з країнами-членами ЄС і зазначив, що запропоновані заходи можуть не відповідати положення Угоди ЄС і Шенгенського прикордонного кодексу.