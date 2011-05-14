Проведення Дня гніву в Маріїнському парку Києва заборонено судом

Окружний адміністративний суд Києва вчора заборонив проведення громадським організаціям проведення Дня гніву у Маріїнському парку Києва та у центрі столиці.

Проте, незважаючи на цю заборону, близько 200 осіб зібралося поблизу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам начальнику ЦГЗ ГУ МВС України в м. Києві Володимир ПОЛІЩУК заявив, що 7 громадських організацій заявили про участь в сьогоднішній акції близько 135 тисяч.

Як зазначив В.ПОЛІЩУК, враховуючи таку кількість для охорони громадського порядку міліція «виділила» 1400 співробітників, в тому числі 400 військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.

Разом з тим начальник ЦГЗ зауважив, що працівники міліції не застосовуватимуть будь-яких силових заходів щодо учасників акції для її припинення і сподіваються на те, що громадяни не порушуватимуть громадський порядок.

В той же час В.ПОЛІЩУК зауважив, що створені групи документування зафіксують той факт, що не зважаючи на заборону суду громадські організації проводять свої акції. Він зазначив, що потім зібрані матеріали будуть передані до судових органів для прийняття рішення про адміністративні порушення.

Наразі акція відбувається без будь-яких ексцесів.