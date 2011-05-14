Близько тисячі осіб проводять в Києві біля Маріїнського палацу акцію «День гніву»

У Києві біля Маріїнського палацу проходить акція «День гніву».

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько тисячі осіб.

Серед учасників акції, зокрема, такі громадські організації як «Громадянський рух України», «Спільна справа» та інші. Крім того, в акції беруть участь представники партії «Фронт змін».

Учасники акції тримають в руках плакати з закликом: «Єднаємося браття».

Акція проходить без змонтованої сцени.

Мітингувальники виступають проти політики реформ, яку проводить уряд України.

Слід зазначити, що міліція не пускає громадян на територію Маріїнського парку, мотивуючи це тим, що у парку проходять «якісь заходи».