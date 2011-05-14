Біля ВР сталася бійка між учасниками акції «День гніву» та бійцями «Беркута»

Біля приміщення Верховної Ради України сталася бійка між учасниками акції «День гніву» та бійцями спецпідрозділу «Беркут».

Як передає кореспондент УНІАН, після завершення мітингу декілька десятків мітингувальників пішли по намети для того, щоб установити пересувні громадські приймальні народних депутатів України.

При спробі підійти до будинку ВР мітингувальників заблокували бійці підрозділу «Беркут». Між ними розпочалась словесна перепалка. Бійці «Беркуту» намагалися витиснути мітингувальників. В якийсь момент між громадянами і беркутівцями спалахнула бійка. В бійці брали участь близько 10 бійців «Беркута» та кілька десятків протестувальників.

Інші учасники акції при цьому скандували «Ні фашистському режиму!», «Міліція з народом!».

Наразі бійка припинилася. Бійці продовжуться не допускати мітингувальників до стін ВР.