Бійці «Беркута» затримали в Києві кількох учасників акції «День гніву»

Бійці спецпідрозділу «Беркут» затримали в Києві кількох учасників акції «День гніву».

Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці при намаганні протестувальників пробитися до будинку Верховної Ради затримали кількох жінок та чоловіків, які брали участь в акції протесту «День гніву».

Затриманих протестувальників «беркутівці» відправили до автобусів, які знаходяться біля будинку парламенту.

Після цього між мітингувальниками та «Беркутом» відбулася ще одна бійка.

Учасники акції при цьому скандували «Банду геть!» та співали Гімн України.

Крім того, бійці «Беркуту» намагалися затримати народного депутата від фракції "БЮТ-Батьківщина" Михайла ВОЛИНЦЯ. Після того як він поговорив з одним із офіцерів «Беркута» він повідомив протестувальникам, що йде по намети для їх розміщення біля будинку ВР.

При цьому протестуючим не вдалося встановити жодного намету. Вони близько години провели біля будинку парламенту, який оточено бійцями «Беркута». Після цього організатори акції оголосили про те, що мітингувальники маютьі повернутися на місце, де сьогодні вони проводили свою акцію, щоб оголосити про свої подальші дії.

Слід зазначити, що перед тим як залишити місце проведення акці,ї вони заявляли, що мають намір продовжити її і в неділю.