Міліція затримала п’ятьох учасників акції «День гніву» в Києві – МВС

Працівники міліції затримала п’ятьох учасників акції «День гніву», які вчинили бійку біля приміщення парламенту з бійцями спецпідрозділу «Беркут».

Про це УНІАН повідомили у ЦГЗ ГУ МВС України в м. Києві.

«Їхні дії межують між хуліганством та непокорою працівникам міліції. Всіх затриманих доставлено до Печерського райуправління міліції для складання адміністративних протоколів за правопорушення», - сказали в ЦГЗ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві проходила акція «День гніву». Після мітингу учасники акції намагалися підійти до будинку ВР, аби встановити намети – громадські приймальні народних депутатів. При цьому бійці «Беркуту» перешкоджали цим діям. Внаслідок чого сталася бійка між учасниками акції та правоохоронцями.