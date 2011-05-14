Міліція затримала в Києві сімох учасників акції «День гніву» - Волинець

Міліція затримала в Києві сімох учасників акції «День гніву».

Про це повідомив журналістам народний депутат від фракції "БЮТ-Батьківщина" Михайло ВОЛИНЕЦЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, М.ВОЛИНЕЦЬ зазначив, що серед затриманих була одна жінка, якій пізніше стало зле і її забрала швидка.

«Вони («Беркут» - УНІАН) нападали на людей і звинувачують їх у спротиві. Затримали за непокору і спротив співробітникам міліції», - сказав М.ВОЛИНЕЦЬ.

Він зазначив, що представники правоохоронних органів обіцяли відпустити тих, хто був затриманий вперше.

Крім того, М.ВОЛИНЕЦЬ назвав прізвища затриманих. Зокрема, це КОХАНІВСЬКИЙ, ТИЩЕНКО, ПАНЧЕНКО, БЕССАРАБ, БОБЧУК і КУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві проходить акція «День гніву». Після мітингу учасники акції намагалися підійти до будинку ВР, аби встановити намети – громадські приймальні народних депутатів. При цьому бійці «Беркуту» перешкоджали цим діям. Внаслідок чого сталася бійка між учасниками акції та правоохоронцями.