Прокуратура вивчить усі матеріали інциденту біля парламенту і дасть йому оцінку

Прокуратура дасть оцінку сьогоднішньому інциденту біля парламенту після вивчення відповідних матеріалів.

Про це повідомив сьогодні журналістам начальник ЦГЗ ГУ МВС України в м. Києві Володимир ПОЛІЩУК.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ПОЛІЩУК повідомив, що прокуратура вивчить всі документальні матеріали журналістів, очевидців подій та оперативної зйомки.

Він зазначив, що Окружний Адміністративний суд Києва заборонив встановлювати біля будівлі ВР намети і тому бійці «Беркуту» діяла в цій ситуації відповідно до своїх функціональних обов’язків. «Це зрозуміла ситуація і працівники міліції діяли згідно з функціональними обов’язками. Вони повинні, по-перше, забезпечити охорону громадського порядку, і по-друге не дати встановити намети. Якщо була непокора працівникам міліції людей, чи якісь порушення громадського порядку, то цих людей можливо затримано», - сказав В.ПОЛІЩУК.

Він зазначив, що стосовно затриманих будуть складені адміністративні протоколи і суд вирішить ступінь вини затриманих.

В той же час В.ПОЛІЩУК не повідомив скільки учасників акції «День гніву» було затримано. «Я бачив чоловіка два-три», - сказав він.