Фракція ПР не підтримає відміну закону про використання червоних прапорів - Єфремов

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що «регіонали» не підтримають пропозицію відмінити закон про використання червоних прапорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що «прапор Перемоги нічого спільного не має з тими інсинуаціями, які намагаються сьогодні піднести». «Під цим прапором Перемоги наші діди і прадіди гинули, віддаючи життя за свою країну, за свої родини і за свою землю».

«Якщо хтось бажає переробити нашу історію під когось, то ми в цьому участі не братимемо», - підкреслив О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 травня, під час Погоджувальної ради керівників фракцій і комітетів ВР лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО запропонував Верховній Раді відмінити прийнятий раніше закон про використання червоних прапорів під час заходів у день Перемоги.

У відповідь перший віце-спікер парламенту Адам МАРТИНЮК сказав, що Верховна Рада не може відмінити закон про використання червоних прапорів, оскільки його досі не підписав Президент.

Як повідомляв УНІАН, закон про внесення змін до Закону "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги) Верховна Рада прийняла 21 квітня.

4 травня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що підпише закон про використання червоного прапора під час святкових заходів до Дня Перемоги, щойно документ надійде йому на підпис.

6 травня глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН заявив, що АП передала закон про використання червоного прапора на експертизу в Кабінет міністрів та Міністерство юстиції. "Після того як будуть отримані відповідні експертні висновки, закон буде поданий на підпис Президенту України", - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.