В Україні близько 100 тис. осіб зайнято в позиковій праці – експерт

В Україні близько 100 тис. осіб зайнято в позиковій праці.

Як зазначається в повідомленні аутстаффінгової компанії GPGroup, переданому УНІАН, такі дані навів директор компанії Олег ВЕЛИКИЙ.

«За різними оцінками, сьогодні в Україні близько 100 тис. осіб зайнято в позиковій праці, а у зв`язку з новими правилами оподаткування ця цифра зросте мінімум у півтора рази. До речі, я впевнений, що такі структурні зміни в оподаткуванні й наслідки, пов`язані з переходом приватних підприємців у позикову працю, викличуть дискусії, пов`язані з відсутністю закону про позикову працю в Україні», - сказав він.

За його словами, через відсутність цього законодавства робота аутстаффінгових компаній в Україні ускладнена. «В розвинених економіках використання такого роду послуг є давно й ефективно вживаним інструментом, як комерційними, так і державними організаціями. Саме тому я переконаний, що у зв`язку з новою податковою політикою держави рано чи пізно Україна отримає й працюючий закон про трудову позику», – прогнозує експерт ринку зайнятості.

Коментуючи політику держави в даному питанні, О.ВЕЛИКИЙ зазначив: «У нових умовах існує, по суті, два виходи, що не суперечать діючому законодавству: або брати таких співробітників до себе в штат, або звертатися до послуг HR аутсорсингових компаній, які приймають на себе відповідальність роботодавця за утримання персоналу в штаті».

За його словами, прийом у штат будь-якої додаткової кількості співробітників завжди змінює економічні показники компаній, і часто не в кращий бік: більше співробітників – менше ефективність створення прибутку, тим більше коли йдеться не про ключових співробітників компанії, а про працівників, які не створюють великої доданої вартості. Крім того, різко зростає навантаження на відділи кадрів, що часто спричиняє збільшення штату цього підрозділу й пов`язані з цим витрати, починаючи від заробітної плати й закінчуючи додатковими витратами на робочі місця.

***Позикова праця є різновидом "нестійкої" зайнятості. Специфіка позикової праці полягає в тому, що працівники наймаються в комерційну фірму (кадрове агентство) з метою надання їх у розпорядження третьої сторони (підприємства), яка встановлює їм робочі завдання й контролює їх виконання.