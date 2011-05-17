В Україні кількість зареєстрованих безробітних скоротилася на 5,5%

В Україні кількість офіційно зареєстрованих безробітних у квітні 2011 року скоротилася на 5,5%, або на 33,7 тис. осіб, порівняно з березнем ц.р., і на 1 травня склало 579,9 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

З початку року кількість безробітних зросла на 6,4%, або на 35 тис. чол. (на 1 січня 2011 року кількість безробітних склала 544,9 тис. чол.).

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 травня 2011 року склав 2,1% від загальної кількості населення працездатного віку.

Кількість безробітних, які на 1 травня ц.р. одержували допомогу по безробіттю, склало 421,6 тис. чол., що на 7,6%, або на 34,8 тис. чол., менше, порівняно з даними на 1 квітня ц.р.

Середня сума допомоги по безробіттю на 1 травня 2011 р. склала 814,95 грн., що на 5,32 грн. більше, ніж на 1 квітня ц.р.