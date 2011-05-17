У квітні на 10 робочих місць претендувало 67 осіб

В Україні в квітні 2011 року на 10 робочих місць претендувало 67 осіб (на 1 січня ц.р. – 88 осіб).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, при цьому кількість українців, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, на 1 травня 2011 року становила 597,3 тис. осіб, що на 35,9 тис. осіб менше, ніж на 1 квітня ц.р.

На 1 травня 2011 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 89,5 тис. осіб (на 1 січня 2011 р. – 63,9 тис. осіб).