Уряд вважає за можливе збільшити в Держбюджеті обсяг соціальних витрат

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що уряду має всі можливості для збільшення у Державному бюджеті соціальних витрат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

“У нас є підстави готувати зміни до бюджету в частині збільшення витрат, в першу чергу, соціальних, оскільки економічний розвиток такі підстави дає”, - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що результати першого кварталу свідчать про закріплення тенденції зростання економіки. Крім того, М.АЗАРОВ нагадав, що з 1 липня уряд планує підвищити посадові оклади у бюджетній сфері.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня КМУ ухвалив рішення про підвищення посадового окладу працівникам першого тарифного розряду. Віце-прем`єр-міністр-міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО пояснив, що підвищення посадових окладів відбудеться у кілька етапів. Зокрема, з 1 липня оклад буде підвищено на 10 грн., з 1 вересня – на 16 грн., з 1 жовтня – на 19 грн., з 1 грудня – на 50 грн. «Практично цим рішенням ми піднімаємо заробітну платню для всіх працівників бюджетної сфери», - сказав С.ТІГІПКО. У цілому, за словами віце-прем`єра, це рішення дасть можливість підвищити зарплату бюджетникам в середньому на 12,6%.

Крім того, за словами С.ТІГІПКА, цим рішенням зменшується різниця між окладом працівників першого тарифного розряду і мінімальною заробітною платою в Україні.

Нагадаємо також, що раніше українські профспілки всіх регіонів вимагали від уряду збільшити зарплату «бюджетникам», передбачити кошти для збільшення соціальних стандартів у проекті Держбюджету на 2012 рік, а також врегулювати питання з невеликою різницею в тарифних розрядах працівників бюджетної сфери.