ВР внесла зміни в закони про збільшення доходної частини бюджетів фондів соцстрахування

Верховна Рада України ухвалила закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо збільшення обсягів дохідної частини бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 239 із 393 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом внесені зміни до статті 85 Закону України „Про банки і банківську діяльність”.

Ними передбачено, що мораторій на задоволення вимог кредиторів банку не поширюється на зобов’язання банку з перерахування органам Пенсійного фонду України єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на зобов’язання з повернення фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування розміщених на депозитних рахунках у банках тимчасово вільних коштів, у тому числі резервів коштів цих фондів.

Крім того внесено зміни до Закону України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу”. Ними передбачено, що під час примусового виконання рішень суду про стягнення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу з оплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка виникла до 1 січня 2011року, і заборгованості цих підприємств з оплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України стягнення на основні засоби, що використовуються у процесі виробництва, не звертається.