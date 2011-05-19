У Миколаєві підбили підсумки проекту «Сімейна розмова» з профілактики дитячого алкоголізму

19 травня в Миколаєві відбулася робоча нарада з підбиття попередніх підсумків проекту «Сімейна розмова», присвяченого профілактиці дитячого алкоголізму.

Захід пройшов під головуванням директора Українського науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи НАПН України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Віталія Панка. У нараді взяли участь розробники, ініціатори та виконавці проекту - 30 шкільних психологів і педагогів Миколаєва, які протягом півріччя проводили тренінги для учнів та їхніх батьків. Учасники підвели підсумки реалізації проекту в школах міста, поділилися враженнями, думками, досвідом і дали оцінки ефективності його роботи.

«Підбиваючи перші підсумки проекту, ми можемо з упевненістю сказати, що нам вдалося запропонувати ефективний спосіб впливу на вирішення проблеми підліткового алкоголізму, включивши в роботу шкільних психологів інтерактивні заняття не тільки з дітьми, а й із їх батьками. У заняттях з підлітками були також використані методики стимулювання дитячої творчості», - зазначив Віталій Панок.

Програма «Сімейна розмова» - експериментальний проект Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи за підтримки Національної академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Всеукраїнської наркологічної асоціації. Ініціаторами та фінансовими партнерами проекту виступили пивоварна компанія САН ІнБев Україна, одне з відділень якої - завод «Янтар» - знаходиться в Миколаєві, галузева компанія виробників пива і безалкогольних напоїв «Укрпиво».

Директор Миколаївського відділення ВАТ «САН ІнБев Україна» Сергій Анатолійович Гавриленко наголосив: «Ми розраховуємо, що ті шкільні психологи нашого міста, які беруть участь у нараді сьогодні, знайшли спільну мову з підлітками та їх батьками. І це стане ще одним кроком у вихованні підростаючого покоління без шкідливих звичок, яке не самостверджується за допомогою алкоголю. Допомагаючи в реалізації цієї програми, ми також прагнемо ще раз звернути увагу держави та місцевої влади на цю проблему і прийти до того, щоб вирішувати її спільно».

Головна мета програми «Сімейна розмова » - розробка і реалізація інноваційних методів і моделей роботи з попередження дитячого алкоголізму. Основа нового підходу до профілактики вживання алкоголю підлітками в цій програмі - взаємодія психологів, педагогів, батьків і дітей.

Якщо очікування ініціаторів та розробників програми «Сімейна розмова» виправдаються, вона зможе отримати продовження в масштабах всієї України із залученням школярів різного віку, а також учнів ПТУ та студентів ВНЗ.