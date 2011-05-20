Весняний марш протесту триватиме мінімум рік - Королевська

Народний депутат, голова Народної колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» Наталія КОРОЛЕВСЬКА оголосила депутатам Верховної Ради вимоги учасників Весняного маршу протесту акції "Вперед".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі народного депутат.

Як йдеться у зверненні активістів до Верховної Ради, якщо влада до них не прислухається, протести стануть безстроковими.

Між тим, за даними прес-служби, не дивлячись на те, що 19 травня понад чотири години біля Верховної Ради тривав багатотисячний мітинг, до протестуючих не вийшов жоден представник провладних фракцій. Тому Н.КОРОЛЕВСЬКІЙ довелося добиватися права оприлюднювати з парламентської трибуни Звернення до депутатів Верховної Ради, прийняте активістами з усіх регіонів України, що представляють більше двохсот громадських організацій і профспілок.

«Ми - представники більше двохсот громадських організацій і профспілок. Ми ті, хто брав участь в розробці пакету законодавчих ініціатив "Народна реформа". Ми - організатори і учасники Всеукраїнської громадянської акції "Вперед" і Весняного маршу протесту. Звертаємося до Вас як народ до своїх обранців, яких ми делегували до парламенту представляти наші інтереси. У ваших силах зупинити розвал економіки, винищування підприємництва і тотальне зубожіння людей. Ми вимагаємо від вас зупинити соціальні експерименти над народом України. Вимагаємо прийняти справжні народні реформи”, - йдеться у зверненні.

Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що Верховна Рада практично без розгляду ухвалює рішення, які руйнують українську економіку, такі як Податковий кодекс. В той же час ігноруються законопроекти, підготовлені за ініціативою громадянського суспільства. «Парламент перетворився на лабораторну установку для соціальних експериментів влади. Негативні наслідки цього відчуває на собі кожен українець, з жахом чекаючи оголошених владою нових реформ. Згідно з соціологічними опитуваннями, головне, що відчувають люди сьогодні – це страх і невпевненість у завтрашньому дні, - заявила вона з трибуни Верховної Ради.

Народний депутат від імені мітингуючих зажадала від парламенту переглянути прожитковий мінімум і забезпечити кожному українцеві гідний рівень життя, запровадити мораторій на зростання комунальних тарифів, припинити неконтрольоване зростання цін на продукти харчування. Вона знову нагадала про свою пропозицію створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування причин зростання цін на продукти харчування.

Н.КОРОЛЕВСЬКА закликала депутатів повернутися обличчям до людей і підтримати «Народні реформи». Інакше активісти Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» залишають за собою право продовжити мирні протести. «Якщо влада не прислухається до нас і на цей раз, Весняний марш протесту триватиме рік - поки ви або ваші колеги з наступної каденції не виконають своїх зобов`язань перед народом», - попередила народний депутат своїх колег.

Як повідомлялося, 19 травня в Києві відбувся Весняний марш протесту в рамках Всеукраїнської громадянської акції «Вперед». У заході взяли участь близько 5 тис. осіб. Під час Весняного маршу протесту відбулося 2-ге засідання Народної колегії акції «Вперед», на якому були прийняті звернення до Президента і депутатів Верховної Ради. Наступні збори Народної колегії Всеукраїнської акції "Вперед" призначені на 14 червня. Активісти проконтролюють хід виконання владою своїх обіцянок.