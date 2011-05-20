Кабмін подасть до ВР узгоджений законопроект про пенсійну реформу - Надрага

Перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА заявляє, що уряд найближчим часом подасть до Верховної Ради узгоджені зміни до законопроекту щодо пенсійної реформи, однак конкретних термінів не називає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.НАДРАГА заявив сьогодні під час Години запитань до уряду.

За його словами, наразі продовжується обговорення законопроекту щодо пенсійної реформи, який був оприлюднений раніше.

«Той законопроект, який був напрацьований, він продовжує опрацьовуватися, тому що було поставлене завдання Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, і уряд проводить відповідні обговорення в регіонах», - сказав він.

В.НАДРАГА зауважив, що обговорення проекту закону відбувається за участі профспілок, громадськості, народних депутатів тощо.

«На сьогодні всі пропозиції зібрані, і ми найближчим часом опрацюємо і вийдемо з пропозицією ухвалити його в першому читанні», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО заявив, що остаточний варіант пенсійної реформи майже готовий.

28 квітня С.ТІГІПКО окреслив основні положення проекту закону України «Щодо заходів із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

«Ми нічого не змінюємо для тих, хто вже перебуває на пенсії. Зміни вводитимуться поступово. Пенсійний вік збільшуватиметься протягом 10 років по 6 місяців на рік, збільшення пенсійного віку для чоловіків-держслужбовців до 62 років вводитиметься з 2013 року по шість місяців протягом чотирьох років, також протягом 10 років заплановано збільшити вислугу років для військових на п'ять років, починаючи з 2013 року. Заплановано встановлення максимального розміру пенсії, встановлення 12 мінімальних пенсій», – додав віце-прем'єр-міністр.

Відповідно до законопроекту, коефіцієнт заміщення для держслужбовців і військових становитиме не 90%, а 80%, для мінімальної пенсії мінімальний стаж має становити не менше 15 років, а пенсії обчислюватимуть за середнім рівнем зарплати не за останній рік роботи, а за три останні роки.

С.ТІГІПКО також пояснив, що у разі ухвалення рішення про підвищення пенсійного віку, люди зможуть виходити на пенсію раніше, однак з певними фінансовими втратами.

Він також наголосив, що закон про пенсійну реформу необхідно прийняти в червні – не пізніше початку липня. У такому разі наприкінці липня - на початку серпня можна сподіватися на позитивне рішення МВФ про фінансову підтримку. Йдеться про два транші в 1,5 млрд. доларів.