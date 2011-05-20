Тігіпко через хворобу не прибув до ВР для участі в Годині запитань до уряду

Віце-прем’єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО не прибув до Верховної Ради для участі в Годині запитань до уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на засіданні перший віце-спікер парламенту Адам МАРТИНЮК повідомив, що С.ТІГІПКО захворів.

Замість нього на запитання депутатів відповідає перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ВР проходить Година запитань до уряду. В урядовій ложі присутні члени Кабінету міністрів України, серед яких перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, віце-прем’єр-міністр Віктор ТИХОНОВ, а також міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ та міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.