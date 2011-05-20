Заборгованість зі сплати єдиного внеску досягла 299 млн. грн. - Пенсійний фонд

На 1 травня 2011 року заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску становила 298,6 млн. грн., що на 60,1 млн. грн. більше порівняно з даними на 1 квітня.

Про це сказано в повідомленні Пенсійного фонду (ПФ), розміщеному на його офіційному сайті.

Заборгованість виросла зокрема через невиплату заробітної плати в сумі 45 млн. грн., виплату заробітної плати з виручки від реалізації продукції і виплати заробітної плати в натуральній формі – 10 млн. грн., сплати єдиного внеску на неналежні рахунки – 5 млн. грн.

З початку року заборгованість зі сплати страхових внесків до бюджету ПФ скоротилася на 79,9 млн. грн. і на 1 травня становила 2,028 млрд. грн. У структурі заборгованості 1,132 млрд. грн. – це борги підприємств, які перебувають у процесі банкрутства, і підприємств, які не мають активів для погашення заборгованості, 895,5 млн. грн. – борги економічно активних платників.