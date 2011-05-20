Угода про асоціацію з ЄС надасть переваги українцям

Голова Представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА вважає, що угода про асоціацію між Україною та ЄС надасть значні переваги громадянам України. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на Міжнародній конференції «Україна на шляху інтеграції до ЄС: сучасний стан та подальші перспективи».

«Угода про асоціацію поглибить відносини між ЄС і Україною і надасть значні переваги громадянам. Зокрема, Україна зможе збільшити свій експорт, ми можемо співпрацювати в таких галузях, як енергетика, транспорт, навколишнє середовище», - сказав він.

Крім того, за словами Ж.ТЕЙШЕЙРИ, це дасть можливість створити робочі місця, підвищити стандарти українського виробництва. «Україна стане конкурентноспроможним партнером і рівень життя українців покращиться», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ під час зустрічі у квітні в Києві висловили сподівання, що до кінця цього року будуть завершені переговори щодо підписання угоди про асоціацію і створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

«При збереженні динаміки в переговорах ми зможемо узгодити документ до наступного саміту Україна-ЄС», - сказав Президент України, нагадавши, що він відбудеться в грудні 2011 року в Києві.

В свою чергу Ж.-М.БАРРОЗУ висловив сподівання, що переговорам про підписання угоди вдасться надати динаміки, щоб завершити в цьому році.

«2011 рік буде вирішальним для співпраці між Україною та ЄС», - сказав глава Єврокомісії.