Механізм компенсації витрат за перевезення пільговиків можуть переглянути

Механізм компенсації витрат автоперевізникам за перевезення пільговиків може бути переглянуто. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.

Згідно з повідомленням, компенсація витрат автоперевізників за перевезення пільгових категорій пасажирів залишається проблемним питанням для автомобільної галузі. Щоб врегулювати цю ситуацію, Міністерство інфраструктура працює над змінами до нормативно-правових актів, зокрема, розглядається питання про виділення дотацій з бюджету і зміну механізму надання пільг.

«Пільги - це серйозне питання. Як відомо, пільговиків перевозять не всі, а лише окремі перевізники, що здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Проте усі автоперевізники мають бути в однакових умовах », - відзначив голова Державної адміністрації автомобільного транспорту Сергій ДОБРОХОД.

За його словами, пільговик може їздити в автомобільному транспорті як інші пасажирів, оплачувавши вартість квитка. А вже потім з цим проїзним документом звернутися до органу соціального захисту за місцем проживання для компенсації витрачених коштів.

Як повідомляють в міністерстві, автоперевізники звернулися до представників Міністерства інфраструктури з проханням винести цю проблему на обговорення Кабінету міністрів України.

Крім того, у міністерстві порушують питання тарифоутворення. Як наголошується в повідомленні, зараз тарифи узгоджуються відповідними відомствами на державному і місцевому рівнях. Як відзначив С.ДОБРОХОД, тарифи має регулювати ринкова конкуренція. «Ми маємо поступово йти до прозорих тарифів, які визначатимуться ринковою економікою», - наголосив голова Державної адміністрації автомобільного транспорту.