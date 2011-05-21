У Донецькій області кількість безробітних зросла на 12%

У Донецькій області чисельність зареєстрованих безробітних на 1 травня 2011 року склала 35 тис. осіб, що в порівнянні з 1 травня минулого року більше на 11,6%.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики Донецької області.

В облстаті зазначили, що при цьому чисельність безробітних жінок зросла на 16,2%, а безробітної молоді у віці до 35 років - на 21,4%.