Мінюст пропонує виплачувати соціальні пільги виключно у межах закону про держбюджет

Міністерство юстиції України подало до Верховної Ради законопроект, яким пропонується реалізовувати виплату соціальних пільг виключно у межах закону про державний бюджет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Кіровограді повідомив журналістам міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

«Маємо гіркі наслідки роботи Верховної Ради різних скликань, коли ухвалювались абсолютно безвідповідальні рішення. Вони призвели до того, що Україна має кількасот мільярдів гривень боргу перед своїми громадянами по тих пільгах, які передбачені українським законодавством. Бо таких можливостей у держави не було і ніколи не буде», - наголосив міністр.

Як приклад О.ЛАВРИНОВИЧ назвав закон про соціальний захист дітей війни. «Це єдиний закон на планеті, де передбачена пільга за датою народження», - підкреслив він.

На думку міністра, потрібно залишити і повністю забезпечити ті пільгові категорії громадян, які обов’язково потребують захисту держави або які своїми вчинками зробили щось значуще для всього суспільства.

«У даному випадку це ліквідатори і чорнобильці. Не знаю, хто наважився виступити за скасування їм пільг. Ці люди рятували не лише Україну, а всю Європу. А ті пільги, що стосуються дати народження когось, я б відверто запропонував просто скасувати», - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.

За словами міністра юстиції, скасувати пільги без внесення змін до Конституції з правової точки зору неможливо.

«Виходячи з рішення Європейського суду з прав людини, є пропозиція, щоб наступного пленарного тижня Верховна Рада прийняла запропонований Міністерством юстиції проект закону. Всі пільги залишаються, але реалізуються виключно в межах закону про державний бюджет. І претензії на виплати, зазначені у тих законах, мають бути зняті повністю. Тільки з таким відвертим, чесним підходом можна вирішити це питання», - наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ.