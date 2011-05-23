Азаров запевнив Януковича у своєчасності соціальних виплат

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ запевнив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у своєчасності соціальних виплат.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося під час сьогоднішньої зустрічі М.АЗАРОВА з главою держави.

«В усіх областях створені достатні запаси фінансів, які дозволять виплатити відпускні, всі необхідні допомоги. Тут не буде ніяких проблем у жодній з областей», – сказав керівник уряду.

Президент також дав конкретні доручення, пов’язані з підготовкою змін до бюджету. «Економіка дає можливість піти на дострокове підвищення тарифної сітки, посадових розрядів у бюджетній сфері», – зауважив М.АЗАРОВ.