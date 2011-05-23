Кабмін затвердив порядок використання коштів для надання допомоги біженцям

Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання допомоги біженцям.

Даний порядок затверджений урядовою постановою від 18 травня 2011 року №514, яка розміщена на офіційному сайті Кабміну.

Згідно із затвердженим порядком, головним розпорядником коштів є Міністерство внутрішніх справ. Бюджетні кошти спрямовують на: створення і утримання пунктів тимчасового розміщення біженців, зокрема на оплату праці працівників, створення умов для утримання біженців (придбання продуктів харчування, білизни, предметів першої необхідності), оплату комунальних послуг; ведення централізованого обліку осіб, що подали заяви про надання їм статусу біженця; надання першої допомоги біженцям; виготовлення документів, що підтверджують особу біженців.