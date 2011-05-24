Центральний апарат Міноборони скоротять на 30%

Центральний апарат Міністерства оборони України буде скорочено на 30%.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, про це міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ поінформував членів Кабінету міністрів України під час засідання уряду 23 травня.

«Показники граничної чисельності посад державних службовців і військовослужбовців центрального апарату Міністерства оборони України будуть зменшені з 1100 до 770 чоловік, у тому числі 74 посад військовослужбовців», - повідомив глава вітчизняного оборонного відомства.

М.ЄЖЕЛЬ також зазначив, що в оборонному відомстві розроблено і подано на розгляд Кабміну проект розпорядження “Питання Міністерства оборони”, яке було підготовлено на виконання указу Президента України від 9 грудня 2010 року №1085 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади”.

На сьогодні у Міністерстві оборони України проходять організаційні заходи щодо переходу на нову структуру та її укомплектування військовослужбовцями та державними службовцями.